Osmaniye'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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