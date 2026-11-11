Rize'de trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde 9 Kasım'da H.T. yönetimindeki 53 HH 905 plakalı kamyonet, Madenli yolunda kontrolden çıkarak önce park halindeki tıra, ardından yolda yürüyen Ramazan Akın Bebek ve Doğan Uysal'a çarpmıştı. Kazada Bebek, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı Uysal ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Buradaki törene, Bebek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu ile vatandaşlar katıldı.

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