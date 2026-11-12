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        Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.B.D'nin kullandığı 33 KFY 97 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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