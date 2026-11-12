Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.B.D'nin kullandığı 33 KFY 97 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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