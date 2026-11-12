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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIR 404 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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