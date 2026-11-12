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        Osmaniye'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

        OSMANİYE'de zeytin hasadında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Osmaniye'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

        OSMANİYE’de zeytin hasadında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aslanlı-Dervişiye köyünde meydana geldi. Zeytin hasadında çalışan işçileri taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIR 404 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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