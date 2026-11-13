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        Osmaniye'de eşine çiçek yerine turptan buket hediye etti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam'a güllerin arasına yerleştirilen coğrafi işaretli Kadirli turpundan oluşan özel bir buket hediye ederek hem sürpriz yaptı hem de memleketinin önemli tarım ürününe dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Osmaniye'de eşine çiçek yerine turptan buket hediye etti

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam’a güllerin arasına yerleştirilen coğrafi işaretli Kadirli turpundan oluşan özel bir buket hediye ederek hem sürpriz yaptı hem de memleketinin önemli tarım ürününe dikkat çekti.

        Türkiye’de turp üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşine farklı ve anlamlı bir hediye vermek istedi. Klasik çiçek buketlerinden farklı olarak güllerin arasına Kadirli turpu yerleştirilmesini isteyen Çam, hazırlattığı özel buketi eşi Damla Çam’a hediye etti.

        Memleketine duyduğu sevgiyi eşine olan sevgisiyle birleştirmek istediğini belirten Huzur Çam, "Kadirli’miz Türkiye’de turp üretiminde birinci sırada. Ben de hem ilçemizin coğrafi işaretli ürününü ön plana çıkarmak hem de memleketimi ne kadar seviyorsam eşimi de o kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu nedenle güllerin arasına turp koydurarak eşime farklı bir sürpriz hazırladım" dedi.

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        Güllerle turpun bir araya getirildiği sıra dışı buket, renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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