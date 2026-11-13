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        Osmaniye'de alev alan araç hurdaya döndü

        Osmaniye'de bir araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Alevlere teslim olan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Osmaniye'de alev alan araç hurdaya döndü

        Osmaniye'de bir araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Alevlere teslim olan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, Osmaniye merkez Dereobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen devam eden yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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