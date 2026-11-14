Osmaniye'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.