Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Osmaniye'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupas...
        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupas...
        Osmaniye'de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti
        Osmaniye'de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti
        Osmaniye'de alev alan araç hurdaya döndü
        Osmaniye'de alev alan araç hurdaya döndü
        Osmaniye'de eşine çiçek yerine turptan buket hediye etti
        Osmaniye'de eşine çiçek yerine turptan buket hediye etti
        Osmaniyeli üniversite öğrencilerinden narenciye üreticisine gönüllü destek
        Osmaniyeli üniversite öğrencilerinden narenciye üreticisine gönüllü destek
        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya devrildi: 14 yaralı
        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya devrildi: 14 yaralı