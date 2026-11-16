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        Osmaniye'de trafik ihlalleri KGYS kameraları ve dronla görüntülendi

        Osmaniye'de polis ekiplerince KGYS kameraları ve dron desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kavşaklarda yapılan kural ihlalleri ve bu ihlaller nedeniyle meydana gelen trafik kazaları saniye saniye görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Osmaniye'de trafik ihlalleri KGYS kameraları ve dronla görüntülendi

        Osmaniye'de polis ekiplerince KGYS kameraları ve dron desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kavşaklarda yapılan kural ihlalleri ve bu ihlaller nedeniyle meydana gelen trafik kazaları saniye saniye görüntülendi.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kent genelindeki kavşaklarda denetim gerçekleştirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve dronla yapılan denetimlerde, araçların sağından geçilmesi, kavşaklarda duraklama ve park yapılması, hatalı sollama ve kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılmaması gibi ihlaller tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları da yer aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere idari para cezası uygulandı.

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        Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücülere şerit izleme, şerit değiştirme ve sollama kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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