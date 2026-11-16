Yem fabrikasında helezon makinesine düşen işçi öldü

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyünde meydana geldi. Yem fabrikasında işçi olarak çalışan İbrahim Arıcı, dengesini kaybederek helezon makinesine düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıcı, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arıcı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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