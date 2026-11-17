Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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