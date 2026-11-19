Kazalar, OsmaniyeBahçe otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki tır, yaklaşık 100 metre arayla makaslayarak yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle otoyolda trafik akışında aksamalar yaşanırken, tırlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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