Olay, Düziçi-Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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