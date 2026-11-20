Osmaniye’de kadınların kurduğu tarımsal kalkınma kooperatifinde 6 dönümlük alanda yetiştirilen kesme güller, hem kent içinden hem de şehir dışından yoğun talep görüyor. Üretime katılarak aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde yaşayan kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) desteğiyle üretim alanlarını 6 dönüme çıkaran kadınlar, seralarda kesme gül yetiştiriciliğine başladı. Sera ve gül yetiştiriciliği kurslarına katılarak eğitim alan kooperatif üyeleri, Türkiye’nin önemli gül üretim merkezlerini de ziyaret ederek bilgi ve deneyim kazandı.

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Özenle yetiştirdikleri gülleri satışa sunan kadınlar, Osmaniye başta olmak üzere farklı illerden gelen yoğun talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların el emeğiyle yetiştirilen güller, bölge ekonomisine katkı sağlarken kırsalda kadın girişimciliğine de örnek oluyor.

"Osmaniye’de olmayan bir şey yapmak istedik gül serası yaptık" diyen Kooperatif Başkanı Şükrüye Erdoğan, "Şu anda bulunduğumuz 4 dönümlük yeri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak almıştık. Eş finansman olarak yüzde 10’unu biz yatırdık. Kesme gül üretimi yapıyoruz. 25 tane üyemiz var, 2020 yılında kurulduk. Tarım İl Müdürü’nün teşvikleriyle Osmaniye’de olmayan bir şey yapmak istedik. Onun için gülü seçtik, iklim olarak uyum sağladı. Çoğunluğu karışmadı, sadece 67 kişi arkadaşımızla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Sadece kışlık üretim yapıyoruz. Yazlık üretim yapmıyoruz, iklim şartları gereği. Kışın ısıtma yapıyoruz. Yazın hava sıcak olduğu için bu kafalarımız çok küçük oluyor, ticari değeri olmuyor. Satışlarımız Osmaniye içi ve il dışı olarak İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş, genellikle doğu illerine oluyor. İklim şartlarına bağlı olarak çok don olduğu zaman da bir kısıtlama oluyor ama verim de alabiliyoruz. Satışlarımız olduğu sürece sipariş üzerine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Gülü seven dikenine katlandığı için işimizi severek yapıyoruz"

"Bakımı zor ama işimizi severek yapıyoruz" diyen Kooperatif Başkan Yardımcısı Meryem Kaya, "Bu serada çalışıyoruz, genç olsak daha kolay da biraz bize zor geliyor ama yine de çalışıyoruz işte. Bakım olarak gübresini, suyunu, ilacını, filizlerini, zirai ilacını hepsini yapıyoruz. Otunu yoluyoruz, kesim yapıyoruz işte. Filizlerini, şu körleri alıyoruz. Bakım olarak bayağı bir zorluyor bizi ama gülü seven dikenine katlandığı için çok çok severek yapıyoruz yani işimizi" dedi.