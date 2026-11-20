Osmaniye Belediyesi, 15’inci Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda şehrin doğal güzelliklerini, tarihî ve kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve turizm potansiyelini ziyaretçilerle buluşturuyor.

1921 Kasım 2026 tarihleri arasında Van Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda yerini alan Osmaniye Belediyesi, zengin içerikli tanıtım standıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Osmaniye’nin coğrafi işaret tescilli yerfıstığı, zeytini, geleneksel Karatepe kilimleri, andız tespihleri ve birbirinden özel yöresel ürünlerinin sergilendiği stantta, şehrimizin kültürel zenginlikleri de tanıtılıyor. Yöresel kilimlerle oluşturulan otantik alanda misafirler ağırlanarak Osmaniye’nin eşsiz lezzetlerinden ikramlar sunuluyor.

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Osmaniye Belediyesi Gastronomi Merkezi Müdürü Ayşe Erat, Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in öncülüğünde şehrin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Osmaniye’nin doğal, tarihî, kültürel ve gastronomik değerlerini tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Erat, fuar standında belediyenin hizmet ve projelerini anlatan yayınların yanı sıra geleneksel kilim dokuma tezgâhı ve yöresel el sanatlarının da yer aldığını belirterek, "Fıstığın başkenti Osmaniye’mizin bütün güzelliklerini tanıtmak için buradayız. Şehrimizi yakından tanımak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz. Osmaniye Belediyesi olarak şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya, turizmde marka şehir Osmaniye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.