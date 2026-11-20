Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken fren sisteminden yangın çıkan tır, alevlere teslim oldu. Yangında tırda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi Sekerdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın fren sisteminden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.