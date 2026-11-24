Rize'nin Çayeli ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek, bu yıl mezun olup öğretmen olacaktı. Öğretmenlik hayali yarım kalan gencin ailesi, kamyonetle yarıştığını iddia ettikleri diğer aracın sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ramazan Akın Bebek, 10 Kasım günü üniversiteden çıkarak kaldığı yurda doğru yürüdüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralanırken, kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza öncesi ve kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonetin başka bir araçla yarış yaptığını öne süren üniversiteli gencin ailesi, kamyonet sürücüsünün tutuklanmasına rağmen diğer araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstererek adalet istedi.

"Yüreğimizdeki yangın hiç sönmeyecek"

Üniversiteli gencin babası Mustafa Bebek, "Benim evladım iki caninin yarışı sırasında gencecik yaşta hayatını kaybetti. Dünyamız başımıza yıkıldı. Benim oğluma çarpan caninin biri tutuklandı diğeri ise önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı. Adaletimize güveniyorum, devletimize güveniyorum. Bu kişilerin hak ettiği cezayı almalarını istiyorum. Yüreğimizdeki yangın hiç sönmeyecek ama biraz olsun hafifletecek. Bu kişilerden birinin serbest kalması, bizim yangınımızı korladı, uyku haram oldu. Oğlumu hayattan koparan bu duruma düşüren kişilerin hak hukuk içinde hak ettikleri cezayı bir an önce almasını istiyorum" dedi.

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"Mezuniyet kıyafetlerini bile aldım"

Hayatını kaybeden gencin annesi Selime Bebek ise, "Oğlum matematik öğretmenliği okuyordu. Son sınıftı mezuniyet kıyafetlerini bile aldım. Anne dedi 'ben benim gibi çocukları yetiştireceğim, bildiğim bilgileri onlara vereceğim anne' dedi. Ben oğlumla her zaman gurur duydum. Ama iki cani yüzünden artık oğlum yok. Benim telefonum artık oğlum diye çalmayacak bana annem diyen hiç kimse olmayacak. Ben adalet istiyorum. Oğlumu bizden koparan kişilerin cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.