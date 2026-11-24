Osmaniye'de montaj için bekletilen klima apartmandan çalındı
Osmaniye'de bir apartmanın merdiven boşluğunda montaj için bekletilen klima, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye’de bir apartmanın merdiven boşluğunda montaj için bekletilen klima, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 23 Kasım günü sabah saatlerinde Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla konuşuyormuş gibi apartmana giren kimliği belirsiz kişi, merdiven boşluğunda montajı yapılmak üzere bekletilen klimayı gözüne kestirdi. Klimayı bulunduğu yerden alan şüpheli, apartmandan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin apartmana girdiği ve klimayı alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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