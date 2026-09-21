Osmaniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Kürşat Furkan E. idaresindeki 06 CTZ 333 plakalı beton mikseri, Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen mikserde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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