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        Osmaniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Osmaniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kürşat Furkan E. idaresindeki 06 CTZ 333 plakalı beton mikseri, Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Devrilen mikserde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı sürücü ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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