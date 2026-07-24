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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karacalar köyündeki dubleks evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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