Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karacalar köyündeki dubleks evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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