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        Osmaniye'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Durdu Mehmet Köken'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Osmaniye'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Durdu Mehmet Köken'in cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Köken'in cenazesi, tören için Böcekli beldesindeki Demirciler Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

        Kılınan namazının ardından Köken'in cenazesi, aynı mezarlığa toprağa verildi.

        Cenaze törenine Köken'in ailesi ve yakınlarıyla Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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