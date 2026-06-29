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        Osmaniye'de hükümlülerin belediye hizmetlerinde çalıştırılmasıyla kamuda tasarruf sağlıyor

        Osmaniye'de Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesiyle hem kamu kaynaklarından tasarruf sağlanıyor hem de tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Osmaniye'de hükümlülerin belediye hizmetlerinde çalıştırılmasıyla kamuda tasarruf sağlıyor

        Osmaniye'de Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesiyle hem kamu kaynaklarından tasarruf sağlanıyor hem de tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.


        AA muhabirinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından edindiği bilgilere göre, Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, Osmaniye Belediyesi bünyesindeki çeşitli hizmet alanlarında görev yapıyor.

        Uygulamayla hükümlülerin çalışma disiplini kazanması, sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi ve tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde, belediyenin iş gücü ihtiyacının karşılanmasına destek olunarak kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunuluyor.

        Bu kapsamda park ve bahçe düzenleme işlerinde 23, su ve kanalizasyon hizmetlerinde 14, kademe, tamir, bakım ve onarım işlerinde 11, ilaçlama çalışmalarında 4, cenaze hizmetlerinde 14, su arıza biriminde 8, mezarlık temizlik ve düzenleme işlerinde 9, hayvan barınağında 6 ve polisevinde 11 olmak üzere toplam 100 hükümlü görev alıyor.

        Hükümlülerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesiyle aylık 4 milyon 460 bin lira tasarruf sağlanıyor. Polisevinde yürütülen çalışmayla da aylık 300 bin lira kamu kaynağı tasarrufu gerçekleştiriliyor.


        Ugulama kapsamında, haftada 45 saat çalışma süresi olan hükümlülere haftada 1 gün izin kullandırılıyor, aylık 7 bin 425 lira ücret ödeniyor. Ayrıca hükümlüler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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