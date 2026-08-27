Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir iş yerinden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
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