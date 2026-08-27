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        Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir iş yerinden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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