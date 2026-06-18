Osmaniye'de Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "5. Geleneksel Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "5. Geleneksel Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi.
Bekereci köyünde iş insanı Yunus Kandırmaz'a ait lavanta bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Serdengeçti ve beraberindeki protokol üyeleri, lavanta hasadı yaptı ardından festival alanındaki stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.
Lavantadan yapılan kozmetik, temizlik ve gıda ürünlerinin sergilendiği festivalde müzik dinletisi de sunuldu.
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