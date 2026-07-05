Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, cadde, sokak, ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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