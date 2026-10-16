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        Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ö.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda tarlaya devrildi.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Can (70) yaralandı.

        Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Can kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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