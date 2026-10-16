Osmaniye'de tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Can (70) yaralandı.
Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Can kurtarılamadı.
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