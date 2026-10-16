Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" sürüyor

"Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdü.

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