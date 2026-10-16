Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" sürüyor

        Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" sürüyor

        Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" sürüyor

        Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdü.

        Bulvar üzerinden devam eden yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

        "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Mehmet Çabuk soruşturmasında kemik parçalarına ulaşıldı
        Mehmet Çabuk soruşturmasında kemik parçalarına ulaşıldı
        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası
        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası
        Osmaniye'de 150 dönümlük arazide 4 bin ceviz ağacında hasat başladı
        Osmaniye'de 150 dönümlük arazide 4 bin ceviz ağacında hasat başladı
        Otizmli Ahsen, sosyalleşmesi için yönlendirildiği atletizmde şampiyonluklar...
        Otizmli Ahsen, sosyalleşmesi için yönlendirildiği atletizmde şampiyonluklar...
        Osmaniye'de düzenlenen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat G...
        Osmaniye'de düzenlenen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat G...