Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı

        Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı

        Türkiye Kano Federasyonunca düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı

        Türkiye Kano Federasyonunca düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 220 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi üzerinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda mücadele etti.

        Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, sezonun son yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şampiyonaya 11 kulüpten yaklaşık 220 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı, "Özellikle minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde katılım bir hayli fazla. Biz zaten genç bir federasyonuz. Durgunsuda da akarsuda da durum aynı. Büyüklerde çok fazla sporcumuz yok. Sporcularımız genellikle gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde yer alıyor." dedi.

        REKLAM

        Parkurda değişiklik yapmayı planladıklarını aktaran Kabakçı, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda buraya 150 yataklı bir kamp eğitim merkezi inşallah gelecek yıl yapılacak. Ondan sonraki süreçte de kamp ve parkurla alakalı bir düzenleme çalışması yapıldıktan sonra burada daha fazla uluslararası faaliyet gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Ayder Yaylası'na ulaşım 20 dakika kısalacak Çamlıhemşin Tünelli geçişi paza...
        Ayder Yaylası'na ulaşım 20 dakika kısalacak Çamlıhemşin Tünelli geçişi paza...
        Rize'de şiddetli yağışlar heyelan ve su taşkınlarına neden oldu
        Rize'de şiddetli yağışlar heyelan ve su taşkınlarına neden oldu
        Çaykur Rizespor, Moussa Diakite'yi renklerine bağladı
        Çaykur Rizespor, Moussa Diakite'yi renklerine bağladı
        Rize'de sağanak sonrası yoldaki heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2...
        Rize'de sağanak sonrası yoldaki heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Konyaspor maçı öncesi değerlendirmed...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Konyaspor maçı öncesi değerlendirmed...
        Rize'de heyelanda mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
        Rize'de heyelanda mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı