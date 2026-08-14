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        Çaykur Rizespor, Moussa Diakite'yi renklerine bağladı

        ​​​​​​​Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Moussa Diakite'yi transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Moussa Diakite'yi renklerine bağladı

        ​​​​​​​Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Moussa Diakite'yi transfer ettiğini duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Moussa Diakite ve Cadiz Kulübü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı geçici, 3 yılı opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Mali A Milli Takımı formasını da terleten genç yetenek Moussa Diakite, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Cadiz formasıyla 38 resmi maçta görev alarak istikrarlı bir performans sergilemişti."

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        Açıklamada ayrıca, "Moussa Diakite'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        6 numaralı formayı giyecek Diakite'nin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

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