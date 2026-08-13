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        Rize Valiliği denize girişler konusunda uyarıda bulundu

        Rize Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girişleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Rize Valiliği denize girişler konusunda uyarıda bulundu

        Rize Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girişleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın ve cumartesi günü il genelinde olumsuz deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Vatandaşlardan can güvenlikleri açısından denize girerken dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği aktarılan açıklamada, "Özellikle dalga ve akıntı risklerine karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir. Muhtemel üzücü olayların yaşanmaması adına vatandaşlarımızın deniz şartlarını dikkate almaları ve can güvenliklerini riske atmamaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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