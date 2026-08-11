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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İnşallah geri dönülmez bir noktada bu sorunu da sona erdirdiğimizde Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:50 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İnşallah geri dönülmez bir noktada bu sorunu da sona erdirdiğimizde Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir." dedi.

        Yazıcı, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir salonda düzenlenen programda, Türk siyasi hayatında ve dünya siyasetinde AK Parti'nin benzeri bulunmadığını söyledi.

        Hayati Yazıcı, milletten aldıkları güç ve hukukun üstünlüğüne olan inançlarıyla "En üstün güç milletin gücüdür, egemenlik millete aittir." diyerek kararlı şekilde yola devam ettiklerinin altını çizdi.

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        Türkiye'nin sorunlarını eylem planları doğrultusunda ele aldıklarını vurgulayan Yazıcı, "En büyük, en güçlü, en anlamlı icraatımız, demokratikleşme, hak ve özgürlüklerin daha da güvenli hale getirilmesini sağlamak, devletin işleyişi bakımından hukukun egemen olduğu alanlarda yaptığımız icraatlardır." diye konuştu.

        Yazıcı, vesayetçi yapıları ve unsurları, Türkiye siyasetine tasallut olan mekanizmaları bir bir tasfiye ettiklerini belirterek, "Demokrasi çıtasını yükseltmek, hak ve özgürlükleri daha da güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çok kararlı bir biçimde, Türkiye'nin bu alandaki çıtasını yükseltmek için muazzam icraatlar gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye'nin ayağındaki prangaları çözüp atmak suretiyle gücüne güç katacağına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Bunun için de kardeşliğimizi pekiştirerek, 45-50 yıldır bu ülkeye musallat olmuş terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırıp silahlarını teslim etmesini sağlamak suretiyle kamuoyuyla paylaştığımız Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge vizyonu doğrultusunda Meclise sevk edilen yasa teklifi, dün Mecliste büyük bir çoğunlukla, 467 kabul oyuyla kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. İnşallah birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girecektir. Bu kanuni düzenleme ve bu proje ile ilgili yapılanlarla bağlantılı olarak şehitlerimizi muazzep edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir tasarruf asla söz konusu değildir. Ama bizim kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz bize pranga gibi yapışmış, bir taraftan insanımızın hayatını, yaşam alanını tehdit eden bu faaliyetleri sonlandırmak, bir taraftan da bunlarla mücadele etmek için bu milletin kaynağını arzam alanın gerçekleşmesini sağlamak elbette ki toplum açısından büyük kazanımdır. İnşallah geri dönülmez bir noktada bu sorunu da sona erdirdiğimizde Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir."

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        Yazıcı, siyasetlerinin temelinde milletin, icraatlarının merkezinde ise insanın bulunduğuna işaret ederek, "Genelde hep doğru yaptık. Yanlış bir şey yaptığımızda da yüksünmedik, onu hemen düzelttik. Esas olan millettir. Belirleyici olan milletin egemenlik hakkı ile sandıkta ortaya koyduğu sonuçlardır. Türkiye evimizdir, birlik ve bütünlüğümüz her şeyin üstündedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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