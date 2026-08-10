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        Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.

        Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu ile dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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