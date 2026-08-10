Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.



Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu ile dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

