Rize Belediye Başkanı Metin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'nin gelecek 70-80 yılına hizmet edecek içme suyu altyapısının, kentte yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete gireceğini söyledi.

Isırlık Tabiat Parkı Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Metin, kentte devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Metin, kentte aktif kullanılan içme suyu hatlarının yüzde 70'inin değiştirildiğini belirtti.

Çalışmalar nedeniyle birçok mahalle, cadde ve sokakta kazı yapıldığını ifade eden Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazma akabinde de aksaklıklar oluyor. Yağmur yağınca o açtığımız yerler sıkıntı olabiliyor. Suları kesmek zorunda kalıyoruz. Arızalar daha fazla şu anda gündemde. Bu iş bitince bir yıl sonra Rize'nin önümüzdeki 70-80 yılına hitap edebilecek bir altyapıyı halletmiş oluyoruz suda. Hem yüzde 50 seviyesindeki su kaybının önlenmesi hem de yaz ve sonbahar aylarında yaşanan su kesintilerinin ortadan kaldırılması açısından bu önemli bir altyapı projesi."

REKLAM

Millet Bahçesi'nin birinci etabındaki çalışmaların tamamlandığını belirten Metin, son eksikliklerin giderilmesinin ardından alanı ilerleyen günlerde teslim alacaklarını sözlerine ekledi.

Metin, Millet Bahçesi'nin ikinci etabına ilişkin ihale hazırlıklarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.