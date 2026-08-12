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        Rize'de Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi

        Rize'de düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Rize'de Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi

        Rize'de düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şenol Birol Futbol Sahası'nda düzenlenen programda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaz kurslarının koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü söyledi.

        Açılan kursları bir bütün halinde değerlendirdiklerini belirten Vali Baydaş, "Yaz Kur’an kurslarının bitiminde Belediye Başkanımızla birlikte bir ödül koyalım, çocuklarımıza bisiklet hediye edelim dedik. 1.053 gibi sembolik bir rakam belirledik. Kurslarda her yaş kategorisi için kriterler oluşturuldu ve bu kriterlere göre başarı sıralaması yapıldı. Bugün 1.053 bisikletimizi il genelindeki kurslarımıza katılan öğrencilerimize dağıttık." dedi.

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        Baydaş, kent genelindeki kurslardan 20 binin üzerinde çocuğun yararlandığını ifade ederek, "Bugün finalini de hep birlikte burada gerçekleştirdik. Hem bir spor faaliyeti olarak bisikleti teşvik etmiş olduk hem de yaz Kur'an kurslarında gelen evlatlarımıza bir tebrik hediyesi olarak takdim etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise çocukların bisikletleriyle yeşil sahada oluşturduğu görüntünün kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni eden Metin, çocukların manevi eğitim ve spor etkinlikleriyle yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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        Konuşmaların ardından kurslara katılan çocuklara bisikletleri teslim edildi.

        Programa, Vali Yardımcıları Metin Eyyüpkoca ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve aileler katıldı.

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