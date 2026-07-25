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        Bulutların üzerindeki Huser Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Bulutların üzerindeki Huser Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yayla, doğal güzelliğinin yanı sıra bulutlar ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Yayla, görsel güzellikleri izlemek ve fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan yayla, zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle de dikkati çekiyor.






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