Diğer futbolcular ise sahada, ısınma ve top kapma çalışmasının ardından çabukluk ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 5 kaleli oyun ve hız koşusuyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden yeşil-mavililer, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

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