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        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi

        Çaykur Rizespor Kulübünün yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi

        Çaykur Rizespor Kulübünün yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu.

        Kulübün İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 95. olağanüstü kongrede tek aday olan Saruhan, salondaki delegelerin kartlarını havaya kaldırmasıyla oybirliği ile başkanlığa seçildi.

        Ali Zeki Saruhan, yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor'un ortak hafıza gelenekleri ve idari sürekliliği olan çok güçlü bir yapı olduğunu belirtti.

        Kulüpte geçmiş yıllarda başkanvekilliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Saruhan, "Şahsıma bu kulübün idari dinamiklerini, finansal hassasiyetlerini ve sportif vizyonunu en doğru noktada analiz etme fırsatı tanınmıştır. Bu deneyim bugün kurumsal olarak, yürüyeceğimiz yolun en güçlü idari referansıdır." dedi.

        Geçmişin tecrübesi ve modern vizyonla devraldıkları bayrağı geleceğe taşıyacaklarını aktaran Saruhan, şunları kaydetti:

        "Bizim temel misyonumuz Çaykur Rizespor'u sadece sahada yarışan bir ekip değil, her alanda kendi ayakları üzerinde durabilen, geleceğini garanti altına almış, sürdürülebilir bir kulüp yapısına kavuşturmaktır. Vizyonumuz ise net. Çaykur Rizespor'u idari, mali ve sportif başarılarıyla Türk futboluna örnek bir yönetim modeli olarak sunmak. Bu vizyonun en sarsılmaz temel taşı Süper Lig standartlarında parmakla gösterilen düzgün, şeffaf ve borçsuz bilanço oluşturmak olacaktır."

        Yeni dönemde bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Ali Zeki Saruhan, "Ekonomik sürdürülebilirliği korumak, bu kulübün bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına almak demektir. Finansal istikrarımızı nitelikli muhafaza ederek Çaykur Rizespor'u hiçbir şartta kontrolsüz bir borç satın almaya sürüklemeyeceğiz. Mali disiplinimiz sahadaki akılcı ve sürdürülebilir sportif başarılarımızın en büyük yardımcısı olacak. Popülist transfer yaklaşımlarından uzak, tamamen bilimsel verilere dayanan rasyonel bir kadro mühendisliği uygulayacağız." diye konuştu.

        Çaykur Rizespor'la ilgili hedeflerini aktaran Saruhan, "Komşumuz İstanbul'da spor kompleksleri yaptı. Spor merkezini, kalbinin merkezi olan İstanbul'daki karargahıyla daha hakimiyet geliştirerek transferlerde ve vizyonda daha hakimiyet kurdu. Rizesporumuzun İstanbul'da spor kompleksleri olacağı konusunda çalışmalarımız ve uygulamaya alacağımız bir kompleksimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.




        - "Rize'nin marka değerine ve sosyal yaşamına doğrudan değer katacağız"

        Ali Zeki Saruhan, Çaykur Rizespor'un sadece bir futbol kulübü olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu kadim şehrin en büyük markası, en önemli birleştiricisi, gücü ve sosyal dinamiğidir. Bizler hayata geçirebileceğimiz öncü sosyal projelerle kulübümüzü halkımızla, gençlerimizle ve kadınlarımızla daha da bütünleştirecek, Rize'nin marka değerine ve sosyal yaşamına doğrudan değer katacağız. Bu kurumsal ve sosyal hedeflere ulaşmak ise ancak şehirde tam birlik ve beraberlik iklimini sağlamakla mümkündür. Gün kişisel hesapların ötesine geçerek Çaykur Rizespor menfaatleri doğrultusunda tek vücut olma günüdür. "

        Eski kulüp başkanı İbrahim Turgut ise Rizespor'un kendisi için sadece bir görev ve bir makam olmadığını, hayatının en kıymetli sevdalarından biri olduğunu söyledi.

        Turgut, dört yıl önce görevi devralırken omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bugün ise aynı emaneti huzurla devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde zorlu şartlarda karşı karşıyaydık ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Çünkü biz bu şehrin evlatlarıyız. Biz mücadele etmeyi Karadeniz'in hırçın dalgalarından öğrendik. İnandık, çalıştık ve birlikte başardık. Rizespor'u yeniden Süper Lig'e taşıdık. Süper Lig'de kalıcı bir yapı oluşturduk ama hepsinden önemlisi bu şehirde yeniden heyecanı umudu ve aidiyet duygusunu canlandırdık." diye konuştu.

        Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kulübe destek verenlere teşekkürlerini ileterek, "Bugün başkanlık görevim sona eriyor ama bilin ki benim için Rizespor sevdasının sonu yoktur. Yarın yine tribünde olacağım, yarın yine deplasman yollarında olacağım. Bu takım kazandığında sevinen, kaybettiğinde üzülen binlerce taraftardan biri olmaya devam edeceğim." dedi.

        Kongreye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kulüp yöneticileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.

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