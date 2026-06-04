Rize'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yönden giden otomobilin iki araca çarptığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



M.U. idaresindeki 08 EE 908 plakalı hafif ticari araç, Yayla Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeyken ters yönden gelen Mevlüt H. (72) yönetimindeki 08 ABA 873 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, O.S. idaresindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete de çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Mevlüt H. ve aynı araçtaki Makbule H.'nin (72) hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan Havva H., Murat U., ve Avşen U. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.







