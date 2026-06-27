Çaykur Rizespor'da Danimarkalı futbolcu Casper Hojer ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Giriş: 27.06.2026 - 13:12 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
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