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        Çaykur Rizespor'da Danimarkalı futbolcu Casper Hojer ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor'da Danimarkalı futbolcu Casper Hojer ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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