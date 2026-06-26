Paralimpik Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Rize'de güç depoluyor

AYFER KOÇAL - Paralimpik Judo Milli Takımı, ağustosta Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenecek IBSA Para Judo Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.



Milli sporcular, teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde madalya hedefiyle yaklaşık 20 gündür kamp çalışmalarına devam ediyor.



Teknik direktör Haldun Efemgil, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına haftanın 6 günü yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.



Takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Efemgil, "Her sporda olduğu gibi ufak tefek sakatlıklarımız var ancak sağlık ekibimizin desteğiyle müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.



Efemgil, daha önceki Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazandıklarına işaret ederek, "İnşallah bu sayının altına düşmeyiz, tabii spor bu. Ekibimin hepsi elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Önemli olan bayrağımızı orada bize yakışır şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.



Asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayan Efemgil, Paralimpik Judonun puan maçlarının da başladığını kaydetti.





- "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"



Judoya 1998'de başladığını belirten milli sporcu Duygu Çete ise judonun hayat tarzı haline dönüştüğünü söyledi.



Kariyeri boyunca şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandığını belirten Çete, Avrupa Şampiyonası için çalıştıklarını ifade etti.



2020 Paralimpik Oyunları öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlatan Çete, daha sonra ikiz çocuklarının eğitimi nedeniyle 2021'de spora ara vermek zorunda kaldığını ancak kopamadığı için geçen yıl tekrar başladığını belirtti.



Çete, ç​​​​​ocuklarının da elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek, "Benimle birlikte emeğin ve alın terinin ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Bu da bana gurur veriyor. Onlar da benimle birlikte birçok şey öğreniyor." dedi.



Judonun hayat tarzı olduğuna işaret eden Çete, geçen yıldan itibaren çeşitli uluslararası organizasyonlarda 4 madalya kazandığını kaydetti.



Çete, takım arkadaşlarıyla şampiyonluk için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Benim en önemli hedefim bu işi zevk alarak yapmak. Süreci seviyorum ve bu süreci sevmemin de bana madalya getireceğine inanıyorum. Beklentim altın madalya, o yönde umudum var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz."









- "Judoya başlamadan önce sosyal hayatım yoktu"



J1 kategorisinde mücadele eden Gökçe Yavuz da 10 yıldır judo yaptığını söyledi.



Judonun hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Yavuz, "Judoya başlamadan önce sosyal hayatım yoktu. Başladıktan sonra Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden arkadaşlarım oldu, sosyalleştik. Judoyu çevremdeki arkadaşlara da önerdim." diye konuştu.



Son olarak 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:



"Avrupa'da bir madalyam var, Allah'ın izniyle onu gidip alacağım. O kürsüye çıkmak güzel bir duygu. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutup, şehitlerimizi onure etmek, devletimizin bize vermiş olduğu değeri, harcamış olduğu mesainin karşılığını ödeyebilmek istiyoruz."



Paralimpik Judo Milli Takımı'nın Rize'deki hazırlık kampının 28 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.

