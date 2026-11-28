Çaykur Rizespor'dan kaleci Yahia Fofana açıklaması
Çaykur Rizespor Kulübü, son günlerde sosyal medya mecralarında kaleci Yahia Fofana ile yolların ayrılacağına yönelik yer alan iddiaların tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Çaykur Rizespor Kulübü, son günlerde sosyal medya mecralarında kaleci Yahia Fofana ile yolların ayrılacağına yönelik yer alan iddiaların tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp ile futbolcu arasında karşılıklı memnuniyet bulunduğu belirtildi.
Son günlerde sosyal medya mecralarında Fofana ile yolların ayrılacağına yönelik yer alan iddiaların tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli maçlar döneminde Fildişi Sahili A Milli Takımı'nın her iki maçında da forma giyen ve son maçta sakatlanan Yahia Fofana'nın tedavisine yapılan planlama doğrultusunda devam edilmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılmayan resmi açıklamalar dışındaki spekülatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."
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