Rize’nin Çayeli ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde, denizlerde palamut bolluğu nedeniyle azalan hamsinin yerini bu kez palamut aldı. Hamsinin yanı sıra palamutun da ızgaralarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildiği festivalde, hazırlanan 4 bin kişilik balık ekmek yaklaşık 1 saatte tükendi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali, denizlerde hamsinin az bulunmasına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl palamut bolluğu nedeniyle hamsinin azalması festivale engel olmazken, hamsinin yanı sıra hamsiyle beslenen palamut da ızgaralardaki yerini aldı.

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Festival kapsamında bir gün öncesinden hazırlanan balıklar, ızgaralarda pişirildikten sonra sebzelerle birlikte ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Hamsi ve palamut ekmek almak isteyen vatandaşlar festival alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Hazırlanan 4 bin kişilik hamsi ekmek ve palamut ekmek yaklaşık 1 saat içerisinde tüketildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, festivaldeki ikram hazırlıklarına değinerek, "Hamsi festivalinin dördüncüsünü yapıyoruz. Malumunuz bu sene palamut hamsiyi yediği için, yani bulabildiğimiz kadar hamsi bulduk hemşehrilerimize ikram edeceğiz, bulamadıklarımıza da hamsiyi yiyen palamutu ikram edeceğiz. Baktık kalabalık aşırı, olmadı Kayseri'den sucuk getirdik sucuk ikram edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Onun için yaklaşık 4 bin kişilik bir hazırlık yaptık. Şu anda hazırlığımız var ama yetmediğinde hemen yakınlarımızda balıkhaneler var, oralara haber gönderiyoruz. Ekmeğimiz yetmezse fırıncılardan ekmek alarak buradaki sayıyı artırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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"Asıl amacımız hemşehrilerimizi burada buluşturmak"

Festivalin düzenlenme amacının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, "Asıl amacımız hemşehrilerimizi burada buluşturmak. Yani balık bu sene bol oldu, tüm Türkiye sathında herkes balıktan nasibini aldı. Bizim asıl amacımız hamsi ve balık üzerinden hemşehrilerimizi bir araya getirmek. Yani her şeyden çok tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan duygusunu hemşehrilerimize, tüm ülkemize oturtmamız gerekiyor. Bunun için de hemşehrilerimizi mümkün olduğu kadar ortak duygularda bir araya getireceğiz. Bugün hem duygulara hitap edeceğiz hem de mideye hitap edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Konuşmasının sonunda denizlerdeki palamut bolluğuna esprili bir dille değinen Çiftçi, "Evet tabii palamut, palamutun besin kaynağı hamsi. Karadeniz'deki hamsiyi palamut yiyor. Evet, hamsinin intikamını palamuttan alacağız gibi gözüküyor" dedi.