Çaykur Rizespor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı

Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko ile Fas asıllı Fransız futbolcu Zakaria Ariss, transfer süreçleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Siaka Bakayoko, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer teklifini aldığında ilk olarak takımın lig tablosuna baktığını söyledi.



Çaykur Rizespor'un geçen sene ligi sekizinci sırada tamamladığını belirten genç stoper, "Çaykur Rizespor hedefleri olan bir kulüp. Bu sene bu hedefleri daha yukarı taşıyacaklarını söylediler. Bu benim için çok önemli bir şey. Süper Lig gibi önemli bir ligde oynayacağım. Çaykur Rizespor gibi önemli bir takımda hedeflere gideceğim için buraya gelme kararı aldım." dedi.



Bakayoko, Rize'yi çok beğendiğini ifade ederek, "Aynı zamanda çok gelişmiş bir tesisle karşılaştım. Bu bizim çalışmamız için çok büyük avantaj olacak. Takımla beraber çalışmalara başladım. İlk günlerden itibaren teknik heyet ve takım arkadaşlarımla çok iyi bir çalışma ortamı yakaladım." diye konuştu.



Geçen seneyi geride bıraktığını vurgulayan Bakayoko, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu sene Çaykur Rizespor'a katkı sağlamak için buradayım. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümüzü ve Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek için buradayım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Genç bir oyuncuyum. Kariyerimdeki adımları teker teker atmak istiyorum. Her seferinde daha yükselmek ve daha başarılı olmak istiyorum ve bunu yaparken de keyif almak istiyorum. Burası bunu sağlayabileceğim bir ortam."









- "Transfer teklifini hiç düşünmeden kabul ettim"



Yeşil-mavili takımın kadrosuna kattığı sol bek Zakaria Ariss ise kulüp yöneticilerinin kendisiyle temasa geçtiğini ve projelerini anlatıklarını söyledi.



Transfer teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Ariss, "Çok çabuk ve hızlı bir şekilde transfer süreci gerçekleşti." dedi.



Ariss, Süper Lig'in sürekli gelişen önemli bir lig olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Şimdi burada, bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Buraya geldiğimde karşılaşmış olduğum grubun pozitif bir enerjisi var. Onun bana yansıması olarak görüyorum ama normalde de zaten pozitif bir insanım. Sanırım buradaki arkadaşlarımla beraber yakalamış olduğum ambiyanstan kaynaklanan bir pozitif durum. İkinci ligde tanıdığım insanlardan bir, iki tanesiyle görüşme şansım oldu. Buranın çok iyi bir lig olduğunu ve burada oynamamın bana çok şey katacağını söylediler."



Mücadeleci bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ariss, "Forması için her şeyini veren, agresif oyun stili olan bir oyuncu izleyeceksiniz. Aynı zamanda umuyorum ki takım arkadaşlarımla birlikte bir mücadele ortaya koyarak, burada çok güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.



Ariss, Çaykur Rizespor'un geleceğe dair sunduğu projeye inanarak 4 yıllık sözleşmeyi imzaladığını anlatarak, "Buna gerçekten çok inanıyorum bütün kalbimle. Şehri, tesisleri, stadı gördüm. Şimdi taraftarla tanışmak istiyorum. Burada dört yıl içerisinde çok güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

