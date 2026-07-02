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        Rize'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Rize'nin Çayeli ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Rize'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Rize'nin Çayeli ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Limanköy Mahallesi'nde Hasan Ç, budamak için çıktığı ıhlamur ağacının yakınındaki elektrik tellerine temas ederek akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla ağaçtan indirilen Hasan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hasan Ç'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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