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        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.

        Karadeniz ekibi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Dinamik ısınma ve güç çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşuları, top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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