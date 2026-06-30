Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan, "Rizespor Akademi" için Mesut Özil ile bir araya geldi

        Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan, "Rizespor Akademi" için Mesut Özil ile bir araya geldi

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Rizespor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan, "Rizespor Akademi" için Mesut Özil ile bir araya geldi

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Rizespor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor altyapısının dünya futbolundaki yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, eski futbolcu Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı belirtildi.

        Yapılan anlaşma kapsamında Rizespor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam işbirliğine gidildiği aktarılan açıklamada, "Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rizespor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rizespor Akademiye aktarılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Saruhan, Mesut Özil ile yaptıkları toplantının çok verimli geçtiğini ve Rizespor Akademinin geleceğine ilişkin heyecan duyduklarını vurguladı.

        Rizespor Akademide güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Saruhan, amaçlarının camiayı mutlu edecek gelişmelere imza atmak olduğunu kaydetti.

        Mesut Özil ise genç futbolcuların yalnızca sportif açıdan değil, kişisel gelişim bakımından da desteklenmesi gerektiğini belirterek, ahlaklı, disiplinli, düzenli uyku alışkanlığına sahip ve öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine dikkati çekti.

        Bu süreçte spor psikologları ve uzman eğitmenlerden destek alınmasının altyapı eğitimine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Özil, spor okullarının da eğitim sürecini desteklemesi gerektiğini ifade etti.


        İşbirliği kapsamında Mesut Özil ve ekibinin Rize'ye gelerek çalışmalara başlayacağının aktarıldığı açıklamada, altyapı organizasyonunun yerinde inceleneceği, teknik değerlendirmelerin yapılacağı ve gelişim sürecine ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Gülpolat, Rize'de genel kurulda konuştu:
        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Gülpolat, Rize'de genel kurulda konuştu:
        Karadeniz zekası ayıya karşı; kovanlara 'asansörlü' önlem
        Karadeniz zekası ayıya karşı; kovanlara 'asansörlü' önlem
        İkizlerinden birini kaybeden çift, kız çocuğuna yuva oldu
        İkizlerinden birini kaybeden çift, kız çocuğuna yuva oldu
        Kütükten sadece bir keser ile ürettikleri hobisi oldu
        Kütükten sadece bir keser ile ürettikleri hobisi oldu
        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi
        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi
        Ayder'de boğa güreşi heyecanı
        Ayder'de boğa güreşi heyecanı