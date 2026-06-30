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        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Gülpolat, Rize'de genel kurulda konuştu:

        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Gülpolat, ÇAYKUR emekçilerinin haklı talepleri tam anlamıyla karşılık buluncaya kadar onların sesi olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Gülpolat, Rize'de genel kurulda konuştu:

        Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Gülpolat, ÇAYKUR emekçilerinin haklı talepleri tam anlamıyla karşılık buluncaya kadar onların sesi olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Gülpolat, bir otelde düzenlenen Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunda, her hasat döneminde binlerce emekçinin alın teriyle hayat bulan çayın sadece Rize'nin değil, ülkenin de en önemli değerlerinden olduğunu belirtti.

        Sendika olarak emek camiasında yarım asrı geride bıraktıklarını ifade eden Gülpolat, "50 yıl önce ekilen tohum bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın kökleri alın teri, gövdesi örgütlü mücadele, dalları ise emeğin umududur. 50 yıllık süreçte sadece sendikamız değil, konfederasyonumuz da büyümüş ve güçlenmiştir. 100 binlerden 850 binlere ulaşan örgütlü bir güce dönüşmüştür. Bizler sendikacılığı, emeğin onurunu koruma görevi, adaleti büyütme sorumluluğu, çalışma barışını ayakta tutma iradesi olarak görüyoruz." dedi.

        Gülpolat, Türkiye'nin çayını emekle yoğuran, sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen binlerce mevsimlik işçinin yıllardır ÇAYKUR'un üretim gücüne güç kattığının altını çizerek, "Ancak bu kardeşlerimiz uzun yıllardır çalışma süreleri, sosyal hakları ve gelecek güvenceleri konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Biz bu meseleyi hiçbir zaman yalnızca bir istihdam meselesi olarak görmedik. Biz bu meseleyi bir emek, adalet ve vicdan meselesi olarak gördük." diye konuştu.

        ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin taleplerini her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Gülpolat, şunları kaydetti:

        "Çalışma sürelerinin artırılması, sosyal haklarının geliştirilmesi ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için tüm kurumlar nezdinde yoğun girişimlerde bulunduk. ÇAYKUR emekçilerimizin taleplerini kararlılıkla gündemde tutmamız ve yürüttüğümüz girişimler sonucunda 40 yaş şartının kaldırılmış olması mücadelemizin somut sonuçlarından biri olmuştur. Ancak biliyoruz ki bu tek başına yeterli değildir. Bugün ÇAYKUR emekçilerinin en büyük beklentisi geleceğe daha güvenle bakabilmektir. ÇAYKUR emekçilerinin haklı talepleri tam anlamıyla karşılık buluncaya kadar onların sesi olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceğiz."

        Gülpolat, pandemi ve savaşlar nedeniyle dünyada yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bugün enerji maliyetlerinden hayat pahalılığına, üretim maliyetlerinden enflasyona kadar yaşadığımız birçok sorunun arkasında küresel krizlerin izleri bulunmaktadır. Bu nedenle bizler her zaman barışın, adaletin ve insan onurunun yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki barışın kazandığı yerde emek kazanır. Adaletin güçlendiği yerde çalışanlar nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

        Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Fatih Kandemir yeniden göreve seçildi.

        Kongreye, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Karadağ, Duran Çiçek ve Emrah Akın ile şube başkanları, üyeler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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