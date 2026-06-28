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        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi

        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi

        Rize'de, 30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi

        Rize'de, 30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali tamamlandı.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde düzenlenen festivalin ikinci gününde, ayak, küçük orta, büyük orta, küçük başaltı, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, 55 boğanın mücadele ettiği güreşleri heyecanla takip etti.

        Kategorilerinde dereceye giren boğaların sahiplerine 660 bin lira ödül dağıtıldı.

        Festival kapsamında bu yıl ilk defa organize edilen buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağıların sahiplerine de ödül verildi.

        Etkinlikleri takip eden Vali İhsan Selim Baydaş, asırlar öncesinde başlayan geleneğin sürdürülmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

        Artvin'in Yusufeli'nden "Poyraz" adlı boğasıyla yarışlara katılan Nezafet Sılacı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Emek veriyoruz, onlar da emeğimizin karşılığını güreşerek veriyorlar. Şampiyon olmuş, olmamış önemli değil. Her zaman boğalara severek bakıyoruz." dedi.

        Eşi sayesinde boğa güreşlerini öğrendiğini ve çok alıştığını anlatan Sılacı, "Şimdi istesem de bırakamıyorum. Boğamız büyük orta kategorisinde yarışıyor. Finalde kupa aldığı zaman bile parası önemli değil. Onun yaşattığı gurur, o önemli bizim için." diye konuştu.

        Buzağı güzellik yarışmasında "Sürpriz" adlı buzağı ile birincilik elde eden Elif Damla Kus da çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Programa, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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