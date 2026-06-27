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        Rize'de denizde çıkan iki hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde iki hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Rize'de denizde çıkan iki hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde iki hortum meydana geldi.

        Kentte etkili olan yağmur sonrası Ardeşen ilçesi açıklarında iki hortum oluştu.

        Hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.

        İlçenin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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