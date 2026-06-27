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        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

        Rize'de, Geleneksel Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 30'uncusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

        Rize'de, Geleneksel Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 30'uncusu düzenlendi.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalin ilk gününde, "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

        Hareketli anlara sahne olan etkinliğin ilk gününde 18 boğa güreşti.

        Hayvan sahiplerinin de heyecanlı anlar yaşadığı festivalde, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

        Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine, bu yıl festivalin 30'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

        Festivalin bir asra dayanan gelenek olduğunu belirten Altun, "Geçmişten aldığımız bu geleneği bugün geleceğe taşıyoruz." dedi.

        Boğa güreşlerine dört yıldır katılan Muhammet Demirkıran da atmosferin güzel olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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